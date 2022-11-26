Хай буде світло: до нещодавно звільненого Херсона подали електрику

26 листопада 2022 , 12:56
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Джерело:

Кирило Тимошенко

У нещодавно звільнений від російських загарбників Херсон поступово повертають світло. Спочатку підключають критичну інфраструктуру, опісля – домівки місцевих жителів.

У Херсон 26 листопада почали подавати електрику. Про це повідомив заступник очільника ОП Кирило Тимошенко. Детальніше розповідає 24 канал.

До теми Росія повністю знищила енергосистему Херсона, – ДТЕК

У Херсон подали електрику

Над поверненням світла у Херсон цілодобово працювала величезна команда. Зокрема, рятувальники, поліція, електрики з усієї України, очільники Херсонської та Миколаївської ОВА тощо. Тимошенко наголосив, що, як і обіцяли, – впоралися трохи більше, ніж за тиждень.

Спочатку енергетики подають потужності на критичну інфраструктуру міста. Далі – побутовим споживачам. 

Повноцінне відновлення електропостачання у всьому Херсоні займе декілька днів, про що повідомлятиму окремо,
– наголосив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

Зверніть увагу! Янушевич закликав місцевих жителів не поспішати вмикати електроприлади, тільки-но у домівках з'явиться світло. "Можливі перепади напруги! Через це ваша техніка може згоріти", – підкреслив голова Херсонської ОВА.

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Як у Херсоні вмикали електроенергію: дивіться відео 

Російські військові повністю знищили енергосистему Херсона

  • Під час тимчасової окупації Херсона російські загарбники повністю знищили енергосистему міста. Про це розповіли у ДТЕК. 
  • Виконавчий директор Дмитро Сахарук зазначив, що ситуація дуже складна. Прогнозував, що, можливо, для повернення світла знадобиться близько місяця.
  • Сахарук також зазначив, що роботи ускладнюються через замінування та зруйновані мости. Наприклад, щодня бригадам доводиться вбрід переправлятися через річку Інгулець. 
  • Очільник ОВА 25 листопада повідомив, що для відновлення електропостачання у регіоні працюють одразу 25 бригад. Зокрема, 124 робітники та 55 одиниць техніки.

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Автор: Юлія Лобурак