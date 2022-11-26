Хай буде світло: до нещодавно звільненого Херсона подали електрику
Джерело:Кирило Тимошенко
У нещодавно звільнений від російських загарбників Херсон поступово повертають світло. Спочатку підключають критичну інфраструктуру, опісля – домівки місцевих жителів.
У Херсон 26 листопада почали подавати електрику. Про це повідомив заступник очільника ОП Кирило Тимошенко. Детальніше розповідає 24 канал.
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У Херсон подали електрику
Над поверненням світла у Херсон цілодобово працювала величезна команда. Зокрема, рятувальники, поліція, електрики з усієї України, очільники Херсонської та Миколаївської ОВА тощо. Тимошенко наголосив, що, як і обіцяли, – впоралися трохи більше, ніж за тиждень.
Спочатку енергетики подають потужності на критичну інфраструктуру міста. Далі – побутовим споживачам.
Повноцінне відновлення електропостачання у всьому Херсоні займе декілька днів, про що повідомлятиму окремо,
– наголосив очільник ОВА Ярослав Янушевич.
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Російські військові повністю знищили енергосистему Херсона
- Під час тимчасової окупації Херсона російські загарбники повністю знищили енергосистему міста. Про це розповіли у ДТЕК.
- Виконавчий директор Дмитро Сахарук зазначив, що ситуація дуже складна. Прогнозував, що, можливо, для повернення світла знадобиться близько місяця.
- Сахарук також зазначив, що роботи ускладнюються через замінування та зруйновані мости. Наприклад, щодня бригадам доводиться вбрід переправлятися через річку Інгулець.
- Очільник ОВА 25 листопада повідомив, що для відновлення електропостачання у регіоні працюють одразу 25 бригад. Зокрема, 124 робітники та 55 одиниць техніки.
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