У Херсоні прогриміло два вибухи

Пізно ввечері 4 березня у Херсоні почули вибухи. Зауважимо, що місто наразі перебуває під контролем окупантів.

Наразі невідомо, в якому саме районі пролунали вибухи та чи є постраждалі.

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Додамо, що о 23:36 вибухи почули і у Житомирі. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.

Окупанти у Херсоні

Останні кілька днів російські загарбники намагалися зайняти Херсон. Мешканці міста оборонялися та чинили спротив ворогу. Зрештою, 3 березня росіяни повністю зайняли будівлю Херсонської ОДА.

Після цього окупанти почали відключати українські канали та блокувати роботу наших мобільних операторів. Замість об'єктивних новин по телебаченню херсонцям крутять російську пропаганду.

Російські окупанти не дозволили українській владі організувати "зелений коридор" для гумконвою. Загарбники кажуть, що нібито самі забезпечать цю допомогу. Насправді ж вони просто хотіли зняти гарний ролик для своєї пропаганди. Але херсонці відмовилися брати участь у цьому спектаклі.

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