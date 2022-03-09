У Херсоні Росгвардія затримали понад 400 українців, – Генштаб

Окупанти ввели до Херсонської області свої підрозділи Росгвардії. Ті вже неправомірним шляхом затримали понад 400 українців, які супротивляться ворогу.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Також повідомили, що в Херсоні ворог намагається запровадити адміністративно-поліцейський режим.

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У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії,

– повідомили в Генштабі.

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Нагадаємо, що на своїй сторінці у фейсбук міський голова Херсона Ігор Колихаєв опублікував звернення до мешканців міста. За його словами, зараз у жодному разі не можна піддаватися паніці та депресії, чи дозволити місту здати свої позиції.

Він закликав підприємців та звичайних працівників відновлювати свою роботу. "Не можна перемогти, тільки захищаючись та ховаючись в укриттях. Щоб перемогти, потрібно діяти! Не руйнуйте місто своєю бездіяльністю щодо нього! Це наша земля, наш дім і тільки нам тут жити", – додав Колихаєв.

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