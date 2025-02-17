У Херсоні внаслідок російських обстрілів знеструмлені електромережі
- Внаслідок російських обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання у Дніпровському й Центральному. У Корабельному – ситуація складна.
- Водопостачання у мікрорайоні Корабел здійснюватиметься за графіком: 07:00 – 09:00 та 16:00 – 18:00.
Російські загарбники вкотре обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки в кількох районах частково немає електропостачання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.
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Відключення світла в Херсоні 17 лютого
Посадовець констатував, що темні російські сили знову намагаються позбавити жителів Херсона світла. Так, внаслідок ворожих обстрілів знеструмлені електромережі.
Частково відсутнє електропостачання у Дніпровському та Центральному районах. Складна ситуація у Корабельному районі,
– заявив Роман Мрочко.
Також зазначив, енергетики поступово ліквідовують пошкодження.
"Херсон живе. Світло переможе", – підкреслив начальник МВА.
О 07:00 Роман Мрочко також повідомив, що водопостачання у мікрорайоні Корабел (Острів) буде здійснюватися за таким графіком:
- 07:00 – 09:00,
- 16:00 – 18:00.
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