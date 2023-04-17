У Херсоні затримали колаборанта: скільки ще таких осіб залишається у місті

Співробітники СБУ під час стабілізаційних заходів у Херсоні затримали колишнього "начальника вокзалу Херсон". Відомо, що він допомагав Росії перекидати військові ешелони в Україну. Таких осіб в місті ще багато.

Про це в ефірі 24 Каналу заявила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що стабілізаційні та контрдиверсійні заходи на даній території продовжуються.

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Вигідні окупантам

Наталія Гуменюк зазначила, що під натиском українських сил оборони, які звільняли правобережжя, окупанти дуже стрімко тікали з території. Тому їм важливо було залишити в місті тих, хто з ними співпрацював, "розчинити" серед мирного населення та продовжити підривну діяльність на свою користь.

Таких людей ще багато. Ми вдячні тим, хто доповідає інформацію відповідним службам і структурам про наявність таких колаборантів, які причаїлися і чекають повернення "руського міра". Але все ж робота триває і результати ви бачите. Заховатися не вдасться нікому,

– відзначила Гуменюк.

Основне по затриманню

За інформацією СБУ, зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Він добровільно співпрацював з ворогом і вступив до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там його призначили очільником вокзалу міської станції, де він допомагав налагодити залізничне сполучення для потреб Росії на південному фронті.

"Брав участь в організації безперешкодного транспортування військової техніки, озброєння та боєприпасів з території Росії до захопленого на той час Херсона. Для цього віддавав злочинні розпорядження своїм підлеглим. У разі відмови або невиконання незаконних вказівок – погрожував "здати" людей каральним органам росіян", – йдеться у повідомленні СБУ.

Після звільнення Херсона, колаборант намагався "залягти на дно", але уникнути покарання не вдалося. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, тривають слідчі дії.

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