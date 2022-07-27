У Херсоні знову чули вибухи: над містом видно дим

У Херсоні місцеві жителі знову повідомляють про звуки вибухів та дим над містом.

Окупаційна влада поки ніяк не прокоментувала вибухи

Про вибухи повідомили місцеві телеграм-канали та ЗМІ, вони опублікували фото та відео з місця подій. На них дійсно видно, як клубки диму піднімаються в небо.

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Наразі офіційних підтверджень ударів по російських окупантах – не було. Тож, точно визначити причину вибухів не можна. Однак, цілком ймовірно, що ЗСУ знову завдали "філігранних ударів" по ворожому складу чи позиціях окупантів.

Попередньо у ЗСУ підтвердили, що вдарили вчора ввечері по Антонівському мосту. Сьогодні окупанти визнали, що внаслідок атаки міст дуже пошкоджено, тож рух ним припинили.

ЗСУ йдуть: загарбники опинились в пастці

До слова, окупаційна влада Херсону заявляла про 10 ракет, а деякі з них нібито збили російські системи ППО. Також загарбники виправдовуються, мовляв, пошкоджений міст та успішна атака ЗСУ ніяк не вплине на хід війни.

Та ось, вибухи пролунали знову. Як бачимо, ЗСУ уже дійсно наближаються до Херсону і скоро звільнять область з окупації.

В Офісі Президента теж пожартували з окупантів, які тепер опинились в пастці. Українська сторона пропонувала загарбникам завчасно добровільно покинути Херсонщину, тепер у них такої можливості не буде.

Зокрема, як порадив Михайло Подоляк, російським окупантам слід вчитися вплав перетинати Дніпро. Він також порадив їм залишити Херсон добровільно, поки є змога. Адже ЗСУ втретє можуть і не попередити.

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