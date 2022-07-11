У Херсоні знову лунають вибухи

У Херсоні 11 липня знову чути вибухи. Напередодні українські військові завдали потужного удару по ворожих підрозділах в області.

Що саме трапилося в окупованому регіоні, поки що невідомо. Водночас сильний вибух почули зі сторони аеропорту, який розташований у Чорнобаївці.

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Вибух був такий потужний, що у будинках місцевих мешканців тряслись стіни. На фото з місця події видно, як у небі здіймається дим.



У Херсоні після вибуху здійнявся дим / Фото з телеграму



Наразі невідомо, що саме трапилося / Фото з телеграму

Останні новини про ситуацію на Півдні України

Останнім часом наші захисники мають неабиякий успіх на Херсонщині. 11 липня вони атакували окупантів у Таврійському. Під удар потрапили пересувний командний пункт росіян, військова техніка, радари, антени, а також засоби протиповітряної оборони.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, втрати ворога склали 120 загиблих бійців та понад 200 поранених.

Ймовірно, добряче дісталося й керівництву окупантів. Адже на місце події прибули аж 10 реанімаційних автомобілів з тимчасово окупованого Криму.

До речі, за словами радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя, серед загиблих може бути полковник росгвардії Алєксандр Нєчіпурєнко. Він організовував роботу окупаційних блокпостів у Запорізькій області та сприяв здійсненню терору проти місцевого населення.

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