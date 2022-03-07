У Херсоні знову проблеми зі зв'язком

7 березня 2022 , 06:03
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Джерело:

"Суспільне Херсон"

У Херсоні вранці 7 березня знову зник мобільний зв'язок та інтернет від Київстару. Такі проблеми є вже щонайменше третю добу.

У Херсонській ОВА радять користуватись стаціонарним телефоном, аби викликати екстрені служби.

До теми Що робити й куди дзвонити, коли відсутній мобільний зв'язок

До медичних закладів влада рекомендує приходити самостійно, якщо дозволяє стан здоров'я.

Херсон тримається

Раніше в Херсон зайшли окупаційні війська. Проте жителі не здаються: 6 березня сотні херсонців вийшли на акції протесту з синьо-жовтими стягами.


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Автор: Ольга Музика