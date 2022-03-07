У Херсоні знову проблеми зі зв'язком
7 березня 2022 , 06:03Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Херсон"
У Херсоні вранці 7 березня знову зник мобільний зв'язок та інтернет від Київстару. Такі проблеми є вже щонайменше третю добу.
У Херсонській ОВА радять користуватись стаціонарним телефоном, аби викликати екстрені служби.
До теми Що робити й куди дзвонити, коли відсутній мобільний зв'язок
До медичних закладів влада рекомендує приходити самостійно, якщо дозволяє стан здоров'я.
Херсон тримається
Раніше в Херсон зайшли окупаційні війська. Проте жителі не здаються: 6 березня сотні херсонців вийшли на акції протесту з синьо-жовтими стягами.
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