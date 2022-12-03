У Херсоні зняли заборону на перетин Дніпра: будуть евакуйовувати людей з лівого берега

У Херсоні тимчасово зняли заборону на перетин Дніпра у світлий час доби. Це зробили для того, аби евакуювати людей з лівого берега.

Новину повідомили о Херсонській ОВА. Людей просять поділитися цією інформацією з рідними та друзями.

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3 – 5 грудня знімається заборона перетину річки Дніпро на ділянці Річковий вокзал у світлий час доби. Це робиться для того, аби люди, які знаходяться на дачах на лівому березі Дніпра, могли евакуюватися до Херсона,

– мовиться у повідомленні.

Людям наголосили, що евакуація є необхідною. На цій території можуть активізуватися бойові дії. Саме тому заборону на пересування тимчасово зняли.

Водночас перетинати річку дозволено лише на ділянці Річковий вокзал. На інших ділянках діятиме заборона.

При собі любдям необхідно мати документи, які засвідчуватимуть особу та підтверджуватимуть громадянство України.

Херсон пережив системний терор

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях вчиняють справжні звірства. Активіст Володимир Молчанов розповів, що у Херсоні терор ворога був системним. Росіяни катували людей. Зокрема, зафіксували випадки, що неодноразово окупанти били людей струмом, під'єднуючи проводи до голови та статевих органів.