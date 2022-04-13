У Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних з окупацією

13 квітня 2022 , 20:19
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Джерело:

фейсбук Людмили Денісової

Людмила Денісова повідомила, що у Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних з окупацією. Також у місті викрадають активістів з проукраїнською позицією.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Денісова повідомила, що, за даними обласної прокуратури, у заручниках російських окупантів перебувають 137 людей. Серед них – 4 журналістів.

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Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з'явився аналог донецької Ізоляції для катувань незгодних з окупаційним режимом,
– заявила Денісова.

Донецька "Ізоляція" – підпільна катівня

  • Росіяни облаштували катівню на території заводу "Ізоляція". До приходу російських окупантів у 2014 році там був гігантський артпростір.
  • Росіяни ж влаштували підпільну в'язницю. Зокрема, для утримання військовополонених та тих, кого вважали "проукраїнськими шпигунами СБУ".
  • Люди, які вижили після "Ізоляції", називали це місце катівнею або чистилищем. Бранців там били, ґвалтували, катували електричним струмом.

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Автор: Мар'яна Бекало