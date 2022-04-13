У Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних з окупацією
13 квітня 2022 , 20:19Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Людмили Денісової
Людмила Денісова повідомила, що у Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних з окупацією. Також у місті викрадають активістів з проукраїнською позицією.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Денісова повідомила, що, за даними обласної прокуратури, у заручниках російських окупантів перебувають 137 людей. Серед них – 4 журналістів.
Зауважте Окупанти розстріляли 7 людей на Херсонщині і підірвали будинок із загиблими
Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з'явився аналог донецької Ізоляції для катувань незгодних з окупаційним режимом,
– заявила Денісова.
Донецька "Ізоляція" – підпільна катівня
- Росіяни облаштували катівню на території заводу "Ізоляція". До приходу російських окупантів у 2014 році там був гігантський артпростір.
- Росіяни ж влаштували підпільну в'язницю. Зокрема, для утримання військовополонених та тих, кого вважали "проукраїнськими шпигунами СБУ".
- Люди, які вижили після "Ізоляції", називали це місце катівнею або чистилищем. Бранців там били, ґвалтували, катували електричним струмом.
Важливо – Жахливі деталі про підпільну катівню "Ізоляція" в Донецьку