Херсонщина пішла на локдаун: які обмеження встановили

12:24

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити обмеження через несприятливу ситуацію з коронавірусом. Жорсткий карантин запровадили на території Скадовського, Генічеського, Херсонського районів, а також Верхньорогачицької, Великоолександрівської та Великолепетиської територіальних громад.