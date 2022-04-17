На Херсонщині через обстріл окупантів загинув 15-річний хлопець

Трагедія сталась у селі Гаврилівка Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу там загинув 15-річний юнак. Загалом жертвами російської агресії в Україні стали 202 дітей.

Напередодні через злочинні дії загарбників отримала поранення і 15-річна дівчина у Харківській області. Її родина намагалась евакуюватись з Ізюмського району, коли автівку обстріляли російські військові.

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Більше ніж 560 дітей постраждали внаслідок російської агресії в Україні

Щонайменше 563 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Росії: 202 з них – загинули. Проте ці цифри не остаточні, оскільки активні бойові дії тривають. Також немає інформації про окуповані території.

Де постраждало найбільше дітей:

у Донецькій області – 117,

Київській – 106,

Харківській – 89,

Чернігівській – 54,

Херсонській – 41,

Миколаївській – 40,

Луганській – 36,

Запорізькій – 23,

столиці – 16,

Сумській – 16,

Житомирській – 15.

Яка ситуація зараз на Херсонщині

У Генштабі ЗСУ кажуть, що ворог спрямовує зусилля, аби вийти на адміністративні кордони Херсонської області. За інформацією омбудсменки Людмили Денісової, росіяни не відкидають ідеї створення так званої "ХНР", для цього вже навіть надрукували "бюлетені".

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