У Херсонській області російські окупанти намагаються різними методами деморалізувати суспільство. Зокрема вони видали черговий фейк про те, що президент Володимир Зеленський покинув країну.

Це відверта брехня. Президент Володимир Зеленський нікуди не тікав і наразі перебуває у Києві.

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Президент в Києві. Він зі своїм народом!,

– підкреслили у Верховній Раді.

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Президент в Києві й зі своїм народом: на Херсонщині окупанти видали черговий фейк про те, що Зеленський покинув Україну