На Херсонщині помітили співробітників поліції Краснодарського краю та Криму

17 березня 2022 , 19:48
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

На Херсонщині перебувають не лише російські окупанти. Там помітили ще поліцейських Краснодарського Краю та Криму.

Окупанти до того ж закликають херсонців вступати до так званої "поліції". Про це повідомили в Генштабі 17 березня.

Зверніть увагу НБУ попередив про шахрайські листи нібито від імені Нацбанку

Крім підрозділів російських збройних сил у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму,
– мовиться в повідомленні.

Окупанти агітують місцеве населення, щоб ті вступали до лав так званої "поліції". Відомо, що ФСБ на території Херсонщини здійснює "каральні функції".

Зверніть увагу – Росія знайшла винних у повному провалі війні: відео

 

Автор: Марта Кушка