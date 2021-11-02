На Херсонщині порахували усі голоси: офіційні результати довиборів
Джерело:ЦВК
На виборчому окрузі №184 що на Херсонщині Центральна виборча комісія вже порахувала 100% голосів. Мовиться про довибори у Верховну Раду України.
ЦВК оприлюднила результати щодо всіх опрацьованих бюллетеней. Про це комісія повідомила 2 листопада.
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ЦВК порахувала 100% голосів на Херсонщині
На одномандатному виборчому окрузі №184 у Херсонській області опрацювали 100% дільничних протоколів. Мовиться про бюлетені з 188 дільниць.
Згідно з результатами на окрузі переміг Сергій Козир від партії "Слуга народу". Він набрав 64,38% голосів.
Другим став Ігор Йосипенко від партії "Європейська солідарність" – він набрав 14,33%. На третьому місці Катерина Одарченко від партії "Національна платформа" – 5,81%. голосів.
На Херсонщині порахували 100% голосів / Скриншот з сайту ЦВК
До речі, буквально напередодні на Херсонщині відбулись кадрові зміни. Зокрема Володимир Зеленський звільнив Сергія Козиря з посади очільника Херсонської облдержадміністрації. Замість нього 27 жовтня призначив Геннадія Лагуту, який також висувався у народні депутати на проміжних виборах.
Згодом Лагута закликав людей підтримати Козиря, а сам фактично відмовився від балотування.
Що відомо про Сергія Козиря
Джерело: "Вікіпедія"
- 37-річний політик Сергій Козир родом з Донецька. Він має освіту бакалавра за спеціалізацією "правознавство" та магістра з розробки родовищ корисних копалин.
- У 2005 році почав працювати гірничним майстром підземної дільниці вентиляції та техніки безпеки.
- Далі 14 років працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі.
- З березня по 26 жовтня 2021 року був главою Херсонської обласної державної адміністрації. Перед цим він виконував обов'язки голови ОДА з грудня 2020 по березень 2021.
Коротко про вибори 31 жовтня на Херсонщині
- 31 жовтня у регіоні пройшли проміжні вибори народного депутата у Верховну Раду.
- На посаду нардепа балотувались 15 кандидатів на окрузі №184.
- До речі, у 2019 році парламентські вибори в окрузі №184 виграв Ігор Колихаєв. У Раді він увійшов до складу фракції партії "За майбутнє".
- Довибори на Херсонщині оголосили тому, що у 2020 році його обрали мером Херсона.
- Через це йому довелося скласти мандат й достроково припинити депутатські повноваження.