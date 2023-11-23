На Херсонщині росіяни вбили велосипедиста, а в Херсоні поранили двох дітей

На Херсонщині окупанти з безпілотника вбили 70-річного велосипедиста. Чоловік просто їхав вулицею, коли росіяни атакували.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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"Російська армія вбила літнього жителя Берислава", – ідеться у повідомленні.

За даними ОВА, окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям, і загинув на місці.



70-річний чоловік помер на місці / Фото ОВА

Росіяни атакували велосипедиста, коли той просто рухався вулицею / Фото ОВА

Згодом стало відомо, що через обстріл Херсона постраждали двоє дітей.

До лікарні доставили 15-річного хлопчика та його 11-річну сестричку. У старшого – травмовані голова, нога і спина, а в молодшої діагностували поранення обличчя та гостру реакцію на стрес,

– написав Прокудін.

Дітям надають медичну допомогу.

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