На Херсонщині росіяни вбили велосипедиста, а в Херсоні поранили двох дітей
Джерело:Олександр Прокудін
На Херсонщині окупанти з безпілотника вбили 70-річного велосипедиста. Чоловік просто їхав вулицею, коли росіяни атакували.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
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"Російська армія вбила літнього жителя Берислава", – ідеться у повідомленні.
За даними ОВА, окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям, і загинув на місці.
70-річний чоловік помер на місці / Фото ОВА
Згодом стало відомо, що через обстріл Херсона постраждали двоє дітей.
До лікарні доставили 15-річного хлопчика та його 11-річну сестричку. У старшого – травмовані голова, нога і спина, а в молодшої діагностували поранення обличчя та гостру реакцію на стрес,
– написав Прокудін.
Дітям надають медичну допомогу.
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