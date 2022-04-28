На Херсонщині росіяни почали промислове мародерство, це нагадує 90-і, – Денисенко

Російські окупанти почали промислове мародерство на Херсонщині. Денисенко каже, що такі події нагадують 90-ті, коли від людей забирали все та ставили свої умови.

Російські окупанти масово відбирають техніку в селян та у власників підприємств. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України в ефірі телеканалу Рада 28 квітня, повідомляє 24 канал.

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Росіяни на Херсонщині почали не просто мародерство, а промислове мародерство. Ми можемо чітко сказати, що вони заходять на всі підприємства, фермерські господарства, які тільки є. Висувають певні умови, як у 90-х роках,

– розповідає Вадим Денисенко.

Загарбники залякують людей, щоб ті не писали заяву до поліції. Інакше їм та їхнім сім'ям "не поздоровиться".

Мародерство росіян в інших областях України

На тимчасово окупованих територіях Харківщини та Луганщини загарбники займаються мародерством, грабують місцевих жителів.

Найчастіше окупанти крадуть алкоголь та їжу.

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