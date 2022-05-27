На Херсонщині росіяни продовжують укріплювати свої позиції краденим бетоном

Росіяни, побоюючись контрнаступу ЗСУ, усіма способами намагаються втриматись на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Так, загарбники почали робити укріплення з краденого бетону.

Для цього окупанти "віджали" у місцевих підприємців цементні заводи й запустили їхню роботу задля забезпечення власних потреб. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута під час брифінгу 27 травня.

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Загарбники намагаються закріпитися на Херсонщині

Лагута розповів, що окрім краденого бетону, російські окупанти на Херсонщині також знімають плити на окремих порогах та використовують їх задля зведення своїх укріплень.

Все це свідчить про те, що вони намагатимуться утримати захоплені території. Втім про це відомо Збройним Силам України та Генеральному штабу. Думаю, як тільки до нас прийде така важлива й необхідна зброя, то ніякі укріплення росіянам не допоможуть,

– підкреслив очільник Херсонської ОВА.

До слова, посадовець також додав, що ситуація на Каховській гідроелектростанції, яка теж наразі тимчасово окупована росіянами, залишається контрольованою. Лагута підтвердив, що скид води відбувся, втім екологічної катастрофи немає.

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Крім того, очільник обласної військово-цивільної адміністрації зауважив, що окупанти не випускають українців із захоплених ними територій Херсонщини. Раніше громадяни України ще мали можливість виїжджати у бік Миколаєва. Крім того, колони машин окупанти пропускали у Кривий Ріг. Однак зараз виїзд з області повністю закритий.

Близько 200 автомобілів виїхали у напрямку Запорізької області, ми їх супроводжували, але це одиночні випадки,

– додав Лагута.

Останні новини з Херсонської області: коротко

Український винищувач МіГ-29 у небі над Херсонщиною збив російський Су-35, що полював за літаками української штурмової авіації. Це відбулось 27 травня й поповнило скарбничку знищених російських дороговартісних "пташок" на ще одну одиницю.

Ситуація на Південному напрямку залишається напруженою, після низки невдач у регіоні росіяни почали підтягувати свої резерви з тимчасово окупованого півострова Крим.

Фланговий захисник Збірної України з футболу Олександр Караєв розповів, як його рідні у Херсоні переживають тимчасову окупацію. Спортсмен зауважив, що росіяни конфіскують все, що має хоч якусь цінність, а родичі, що мешкають біля моря, постійно чують ворожі обстріли у бік Одеси та Миколаєва.

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