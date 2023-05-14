На Херсонщині ворожа вибухівка забрала життя відразу 5 людей: наймолодшому загиблому – 27

На Херсонщині сталася трагедія. Вибухівка російських окупантів обірвала життя п'яти мирних жителів.

Трагедія сталася у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Життя людей обірвалось сьогодні, 14 травня.

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На Херсонщині вибухівка забрала життя 5 людей

Як розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя 5 мирних жителів. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади.

Вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68,

– зазначив глава ОП.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський також підтвердив, що 5 осіб 14 травня загинуло у селі Миролюбівка, підірвавшись на боєприпасі.

"Друзі, звертаюся вкотре до всіх – снаряди, що не розірвалися, міни і ракети так само смертельно небезпечні, як і обстріли! Тримайтеся від них подалі! Відразу ж дзвоніть у ДСНС чи поліцію, якщо ви їх виявили!" – наголосив Соболевський.

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