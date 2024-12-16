Херсонщина під прицілом дронів: як інформаційна кампанія допомагає місту вистояти

Мешканці Херсона щодня стикаються з жахливою реальністю війни. Звільнене від російської окупації місто, здавалося б, має полегшено зітхнути. Проте ворог знайшов нові способи тероризувати мирне населення – атаки дронів-камікадзе та дистанційне мінування.

Та херсонці не здаються. Вони є прикладом, як кожен із нас може протидіяти загрозам у своєму місті. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Кожен є мішенню

Дрони – це справжній біль для Херсона. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, упродовж осені росіяни вчинили понад 6 800 атак дронами на жителів міста та області. Унаслідок цього постраждало 357 людей, з них 23 людини загинули. Дрони атакують Херсонщину щодня, інколи по 100 штук.

Російські війська використовують модифіковані дрони для атаки на жінок, які купують кавуни на вулицях, та дітей, які граються в парках. Ховатися від дрона на вулиці зараз, коли опало листя з дерев, значно складніше.

"Спочатку ви бачите розвідувальний дрон, як-от Mavic", – розповідає Світлана, лікарка з Херсона, – "Ви його майже не чуєте, і він просто оглядається, надсилаючи відео російському пілоту на інший бік річки. Потім з'являється FPV-дрон, який скидає на вас гранату або банку з вибухівкою. Іноді дрон розбивається й вибухає".

Небезпека спонукає до дії

Волонтерка Ольга Чернишова – одна з тих, хто постраждав від російського дрона. Коли жінка поверталася додому з роботи в центрі Херсона, дрон скинув вибухівку на її машину. На щастя, на той час Ольга вже вийшла з авто. Згодом сапери витягли з її машини нерозірвану частину осколкової гранати.

Цей випадок спонукав Ольгу діяти. Вона вирішила, що вкрай потрібні постери про безпеку від дронів. Ініціативу підтримала Херсонська ОВА, а розробив постери проєкт Dovidka.info Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Інформаційні постери та ролики – частина нашої великої інформаційної кампанії в Херсоні. Ми спільно з ОВА та міською радою поширюємо цю інформацію через місцеві пабліки та медіа. А крім цього – спеціально для херсонців, – створили окрему сторінку на сайті Dovidka.info, де є план дій для порятунку від дронів, мін, а також корисні контакти.

Ініціювати інформаційну кампанію може кожен, кому не байдуже

Кожен з українців сьогодні чинить спротив ворогу в той або інший спосіб, а ми розповідаємо й навчаємо, як це можна зробити. Спільно з Центром національного спротиву ми працювали над проєктом для семи прикордонних та прифронтових регіонів, де ворог найближче. Розробляли та поширювали ліфлети про кібербезпеку й медицину, постери, борди, а також брошуру "Життя під час війни: поради з безпеки, медицини та спротиву" (завантажити електронну версію – можна тут).

Саме тоді налагодили тісну взаємодію з деякими прифронтовими регіонами. Тож коли постала потреба в інформуванні щодо дронової небезпеки, волонтерка Ольга спільно з Херсонською ОВА звернулася до нас із проханням розробити плакати з алгоритмом дій під час атаки дронів. До створення інструкції долучився Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області.

Щоб допомогти, ми виготовили для Херсона постери з алгоритмом порятунку від дронів, що скидають вибухівку. Їх розмістили в укриттях, на поштах, у школах, на зупинках громадського транспорту й у різних державних установах.



Як уберегтися від атаки дронів / Фото надане автором

Згодом ми створили анімаційний ролик "Як урятуватися від дрона", що сьогодні доступний онлайн і транслюється в Національному телемарафоні.

Крім постійної загрози з повітря, херсонці змушені стикатися ще з однією підступною небезпекою – мінами-"пелюстками". Російські військові дистанційно мінують територію регіону, розкидаючи зі спеціальних мобільних комплексів ці невеликі, але смертельно небезпечні вибухові пристрої.

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"Пелюстки" маскуються під звичайне листя чи сміття, що робить їх практично непомітними на землі. Наслідки жахливі. Чи не щодня в Херсоні та області на них підриваються люди, втрачаючи кінцівки.

Інформаційні постери про мінну небезпеку стали продовженням нашої кампанії для Херсона. Ми розробили ще одну серію постерів, що містять чіткі інструкції, як розпізнати "пелюстки" та що робити, якщо ви їх знайшли.

Постери поширюються всім регіоном в укриттях, магазинах, на зупинках громадського транспорту, у державних установах та інших місцях скупчення людей.



Постери про мінну небезпеку / Фото надане автором

У планах Центру – створити анімаційний відеоролик про міни-"пелюстки" з порадами з безпеки.

Тим часом на білбордах Херсона можна побачити посилання на Dovidka.info як ресурс із безпековими порадами.



Що треба знати про дистанційне мінування / Фото надане автором

Ви теж можете стати амбасадором безпеки у своєму місті

Чинити спротив не обов'язково лише зі зброєю у руках. Поширювати інформацію – це теж спротив. Живете в місті неподалік фронту та його теж дистанційно мінують росіяни? Поширте інформацію, як урятуватися.

Щоб стати амбасадором безпеки, виконайте три прості дії:

вивчіть інструкцію самі;

надрукуйте готовий макет постера;

наклейте їх у ліфті, під'їзді, в офісі чи на зупинці.

Тоді більше людей прочитає важливу інформацію, бо обізнаність – це перший крок до порятунку.

На цій сторінці ви знайдете макети постерів про мінну безпеку та захист від дронів, розроблені проєктом Dovidka.info. Формати різні, зокрема й найпростіший – А4, щоб кожен міг надрукувати постер на звичайному принтері.

Не применшуйте цінності таких вчинків. Ми переконані, що вони допоможуть зменшити кількість жертв серед мирного населення та вберегти людей від небезпеки. Адже бути в безпеці – це теж спротив.