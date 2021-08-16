На Херсонщині СБУ викрила агента російської воєнної розвідки: відео
16 серпня 2021 , 16:15Читать новость на русском
Джерело:СБУ
У Херсонській області співробітники СБУ викрили агента російської воєнної розвідки. Ним виявився місцевий житель, пенсіонер збройних сил СРСР.
Він "працював" на головне управління генерального штабу армії Росії. Зловмисник погодився на співробітництво з країною-агресором з ідеологічних міркувань.
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Житель Херсонщини за завданням російських кураторів:
- збирав відомості про схему охорони та облаштування одного із стратегічних об'єктів критичної інфраструктури регіону;
- ідентифікував представників українських спецслужб;
- передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об'єктами для вербування.
Відомості зрадник передавав прихованими каналами зв'язку.
СБУ провела обшуки
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання зловмисника та вилучили:
- засоби зв'язку, що використовувались для контактів з кураторами, листування з інструкціями;
- зброю з набоями та вибухівку.
- Наразі у справі тривають оперативно-слідчі дії.
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