На Херсонщині сьогодні спробують зробити гумкоридор, – Верещук розповіла деталі

21 квітня 2022 , 09:55
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Ірина Верещук у телеграмі

У Херсонській області 21 квітня також спробують організувати гумкоридор для евакуації людей. Мовиться про 3 населені пункти.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук назвала точки збору людей. Евакуювати будуть намагатися три населені пункти: Високопілля, Нововознесенське та село Миролюбівка.

До теми Вчора з Маріуполя вдалося виїхати 4 автобусам, сьогодні евакуація продовжиться, – Верещук

Де людям чекати на евакуацію

Верещук також назвала точні адреси збору людей у цих населених пунктах:

  • смт Високопілля – вулиця Визволителів, 112 (біля селищної ради);
  • село Нововознесенське – вулиця Шкільна, 28Б (біля селищної ради);
  • село Миролюбівка – вулиця Шевченка, 82 (біля школи).

Що відбувається на Херсонщині: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик