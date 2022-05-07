На Херсонщині спалахнули лісові пожежі: окупанти забороняють їх гасити

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини спалахнули лісові пожежі. Російські військові силою забороняють місцевим мешканцям гасити вогонь.

Про це повідомив очільник Чукалівської сільської ради Олександр Мусієнко. Відповідний допис він оприлюднив на сторінці Чукалівської сільської територіальної громади у фейсбуці.

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Окупанти забороняють гасити вогонь

За словами Мусієнка, зараз по всій Херсонщині горять ліси. Зокрема, від вогню потерпають населені пункти його громади, палають території поблизу сіл Геройське та Іванівка. При цьому російські окупанти не дозволяють місцевим мешканцям гасити пожежі.

Мені телефонують сотні людей, які запитують: "А що робити? Згоріти чи втопитись?",

– розповів сільський голова Чукалівки.

Мусієнко закликав поширити повідомлення й повідомити про катастрофу українських урядовців. Він зазначив, що це – крик душі людей, адже в охоплених пожежами населених пунктах Херсонщини перебувають діти та старші люди, яким загрожує смерть від вогню або диму.

До слова, у коментарях під дописом люди розповіли, що дим видно над територією Чорноморського біосферного заповідника. Місцеві мешканці переймаються, що Таврія може перетворитись на пустелю, а екологічні злочини росіян так і залишаться непокараними.

Останні новини з Херсонщини: коротко

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що російські військові заблокували виїзди з тимчасово окупованих населених пунктів Півдня України.

За даними постійної представниці президента у Криму Таміли Ташевої, на окупованих територіях Херсонщини росіяни утримують та катують у підвалах близько 500 людей. Йдеться, зокрема, про населені пункти Херсон, Новоолексіївка та Генічеськ. Передусім окупанти "полюють" за списками бійців АТО та активістів.

При цьому херсонці продовжують спротив й 9 травня збираються вийти на мітинг за Україну в обласному центрі. Організатором акції є громадська організація "Жовта стрічка" – активісти вже створили відповідну подію у соціальній мережі фейсбук. "Свого не віддамо, а чуже – виженемо", – описали захід організатори.

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