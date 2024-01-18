Нерозірвану частину ракети Х-101 знайшли в полі на Херсонщині: як її ліквідували

У Бериславському районі на Херсонщині виявили нерозірвану частину ракети Х-101. На місце відразу виїхали спеціалісти, які знешкодили боєприпас.

Як уточнили вибухотехніки, російська ракета не вибухнула, а розбилася на частини. Бойова частина крилатої ракети становила загрозу для місцевого населення, тому спеціалісти її оперативно ліквідували.

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На Херсонщині ліквідували нерозірвану Х-101

Мешканці Бериславського району повідомили правоохоронцям, що у полі виявили нерозірвану частину ракети. Коли вибухотехніки прибули на виклик, то виявили бойову частину вагою 400 кілограмів, яку ідентифікували як залишки крилатої ракети типу Х-101.

Місцеві жителі надали техніку для того, аби спеціалісти ліквідували бойову частину ракети. Щоб уламки не розліталися далеко, а сила вибуху була не така потужна, частину Х-101 закопали в яму.

Поліцейські перевели боєприпас у безпечний для транспортування стан, після чого перевезли на підривний майданчик та знищили таким чином, щоб не завдати шкоди інфраструктурі та іншим об'єктам навколо. Знешкодили бойову частину ракети Х-101 вибухотехніки з Чернігова та Херсона.

На Херсонщині знешкодили залишки російської ракети / Фото Нацполіція України

Як спеціалісти підірвали ракету: дивіться відео

Херсонщина потерпає від постійних обстрілів

Ворог ні на мить не полишає обстрілів Херсонщини. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили 116 обстрілів, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА. Окрім того, уночі Херсонщину також атакували дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136".

Піл ударом опинилися житлові квартали Херсонщини, територія заводів, парку та складського приміщення в Херсоні. "Шахеди" ворог спрямував на адмінбудівлю та фермерське господарство у Бериславському районі.

Через російську агресію протягом минулої доби загинуло 2 людини. Ще 7 осіб – отримали поранення.

У поліції закликали всіх громадян вчиняти так, як мешканці Херсонщини: одразу повідомляти про такі знахідки, проте в жодному разі не підходити близько та не торкатися їх.