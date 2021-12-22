На Херсонщині водійка Lexus вилетіла на зустрічну та спричинила ДТП: є жертва

У Херсонській області 21 грудня сталась смертельна ДТП. Через засніжену дорогу водійка легковика вилетіла на зустрічну смугу та зіткнулась з іншим авто.

Аварія сталась на 480 кілометрі автодороги Харків – Сімферополь. Це у Генічеському районі.

Читайте також В Бучі водій легковика вилетів на зустрічку і спровокував ДТП з 5 авто: відео

Чому виникла ДТП

Водійка Lexus Lx450 не врахувала дорожні умови, зокрема, засніженість дорожнього покриття, та виїхала на зустрічну смугу. Там 30-річна жителька Дніпропетровщини зіткнулась з автомобілем Ssang Yong Rexton.



Lexus вилетів на зустрічну / Фото поліції

Є жертва та постраждалі

В аварії загинув керманич Ssang Yong Rexton – 33-річний житель Харкова. Його 31-річну дружину зі своїм 16-річним братом госпіталізували в реанімацію.

Крім того, до лікарні забрали водійку Lexus та її 39-річного пасажира. У них є травми різного ступеня важкості.

Відкрили справу

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.



У ДТП є загиблий та постраждалий / Фото поліції