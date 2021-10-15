На Херсонщині, яка й так уже в червоній зоні, доручили посилити карантин

Від 15 жовтня Херсонська область перейшла до червоного рівня карантинних обмежень. Втім, центральна влада вважає, що необхідно вжити додаткових обмежувальних заходів.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

До речі У ще 4 областях ввели червону зону: хто потрапив у список

Нові обмеження будуть там, де ситуація критична

Так, владі Херсонської області доручили посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм. До того ж на місцях мають збільшити ліжковий фонд.

Щодо нових обмежень, то наразі немає конкретних застережень. Відомо, що їх застосують там, де ситуація найгірша.

Обмеження червоної зони на Херсонщині запровадили 12 жовтня . Це перша область, у якій ввели найсуворіший локдаун.

Державна комісія запропонувала ввести "додаткові карантинні обмеження" в об'єднаних територіальних громадах, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.

Розгортання мобільного шпиталю

Державна комісія підняла питання про розгортання мобільного шпиталю у регіоні. До цього планують вдатися через те, що ліжок у ковідних лікарнях бракує. Мобільні шпиталі в Україні розгортали двічі:

Тим часом МОЗ працює з виробниками кисню, щоб запобігти ситуації нестачі кисню в закладах охорони здоров'я.

Заборони на Херсонщині: головне

У Херсонській області з опівночі 15 жовтня 2021 року ввели суворий локдаун, подібно до того, який був у 2020 році.

В області відвідувачів не приймають заклади громадського харчування, ТРЦ, театри, кінотеатри, фітнес-центри тощо.

Забороняється також проводити масові заходи, окрім офіційних спортивних матчів,.

Без змін працюватимуть лише банки, автозаправки, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини.

Втім, якщо персонал і всі відвідувачі закладів мають сертифікати вакцинації, вони можуть працювати.



Привілеї для вакцинованих при обмеженнях червоної і жовтої зон / Інфографіка 24 каналу

