На Херсонщині запрацював зв'язок від Vodafone

У Херсонській області протягом кількох годин 4 березня був відсутній мобільний зв'язок від Київстар та Vodafone. О 17:10 зв'язок від Vodafone відновили.

Зв'язку від Київстару поки немає. У компанії кажуть, що у регіоні пошкоджені мережі.

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Київстар теж планує відновлювати зв'язок

У Київстарі теж планують налагоджувати зв'язок. Проте задля цього працівникам необхідно доїхати до вузлів. Вони це зроблять одразу, як тільки з'явиться така можливість.

Зазначимо, що на Херсонщині окупанти намагаються усіма можливими способами деморалізувати суспільство. Так росіяни видали черговий фейк про те, що президент Володимир Зеленський покинув країну. Українська влада просить переказувати херсонцям, що це – неправда.

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