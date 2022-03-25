На Херсонщині зник селищний голова Дмитро Такаджи

У Херсонській області зник Нижньосірогозький селищний голова Дмитро Такаджи. Напередодні він заявив, що йде у відставку.

Нижньосірогозька селищна рада повідомила про зникнення свого голови. Де перебуває Дмитро Такаджи та що з ним, громада не знає.

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На Херсонщині зник селищний голова

У Херсонській області зник Нижньосірогозький селищний голова Дмитро Такаджи. 24 березня чиновник сказав, що йде у відставку.

До слова, доступу до службових кабінетів селищної ради громада не має, бо ці приміщення перебувають під контролем військових.

На Чернігівщині росіяни викрали 2 людей

Загарбники викрали двох людей у Сновській громаді, що в Чернігівській області. Йдеться про голову Сновської міської ради Олександра Медведьова, а також бізнесмена та колишнього депутата обласної ради Григорія Божка.

За попередньою інформацією, людей везли у напрямку Городні. Для чого і з якою метою – поки невідомо.

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