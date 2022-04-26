На Херсонщині ЗСУ ліквідували понад 70 окупантів і знищили склад з боєприпасами, – Генштаб
26 квітня 2022 , 07:30Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники продовжують успішно нищити ворогів. Відтак у Генштабі відзвітували про 70 нових знищених ворогів на Херсонщині.
Їх ліквідували в районі населеного пункту Велика Олександрівка. Також там знищили склад російських окупантів з боєприпасами.
До теми Російські окупанти вранці вдарили по Запоріжжю
Ворог продовжує зазнавати втрат
У Генштабі кажуть, що точна кількість знищених росіян ще уточнюється.
Наші військові відзвітували, що підрозділи російських окупантів мають втрати в особовому складі й у районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.
Загарбники продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України.
Росіяни готують "референдум" на Херсонщині: дивіться відео