На Херсонщині ЗСУ ліквідували понад 70 окупантів і знищили склад з боєприпасами, – Генштаб

26 квітня 2022 , 07:30
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують успішно нищити ворогів. Відтак у Генштабі відзвітували про 70 нових знищених ворогів на Херсонщині.

Їх ліквідували в районі населеного пункту Велика Олександрівка. Також там знищили склад російських окупантів з боєприпасами. 

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Ворог продовжує зазнавати втрат

У Генштабі кажуть, що точна кількість знищених росіян ще уточнюється.

Наші військові відзвітували, що підрозділи російських окупантів мають втрати в особовому складі й у районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

Загарбники продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України.

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Автор: Оксана Княжик