Майже кожен сантиметр у мінах: Херсонщина отримала два комплекси для розмінування

У Херсонській області, яку визволили від російських окупантів, щоденно триває розмінування території. Україна отримає два хорватській комплекси для розмінування Херсонщини.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він повідомив, що Херсонська область отримала 2 механізовані комплекси розмінування "ДОК-ІНГ" MV-4 та МV-10 виробництва Хорватії.

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Комплекси пришвидшать розмінування

"Ці комплекси одні з найкращих у світі роботизованих систем для розмінування. Вони здатні здійснювати розмінування території з продуктивністю роботи до 4 000 – 5 000 метрів квадратних в день в залежності від складності виконання завдань. Функціонал цих комплексів – фантастичний, проте головна їх перевага – збереження життів саперів", – зазначив Прокудін.

Він підкреслив, що російські окупанти перетворили землі Херсонщини на рясне мінне поле. За словами Прокудіна, розмінування ведеться безперервно, але цей процес, який потребує часу і кропіткої роботи.

30% території України заміновано

Голова ДСНС України Сергій Крук у листопаді 2022 року повідомляв, що 30% території України заміновано. За його словами, площа та об'єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом

Сергій Крук зазначив, що на Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.

Розмінуванню підлягає понад 8 тисяч квадратних кілометрів. З них близько 7 тисяч квадратних кілометрів – це територія Херсонської області та до 1,5 тисяч кілометрів квадратних – Миколаївська.

На Херсонщину та Миколаївщину направлено значну кількість фахівців ДСНС із західних регіонів. Працюють інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які обстежують автодороги, взаємодіють з енергетиками, розбирають і обстежують об`єкти, які запускаються у роботу.