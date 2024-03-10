Бачимо продовження процесу, – Гуменюк розповіла, звідки Росія поновлює втрати на Півдні
Після активних наступальних дій на Східному напрямку, росіяни займалися передислокацією своїх підрозділів, перекидаючи їх на різні напрямки. Ба більше, ротація у російському війську відбувається постійно.
Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, наголосивши, що це пов'язано з тим, що ворог не є вишикованим вздовж лінії бойового зіткнення. Окупанти мають багато широких площ, на яких розташовані підрозділи, вглибині тимчасово окупованої материкової частини України.
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Росіянам потрібно поновлювати резерв
Також у росіян є військовий хаб у тимчасово окупованому Криму, який дозволяє їм підживляти свої втрачені ресурси.
Проте зараз в нашій зоні відповідальності не спостерігаємо поповнення особового складу ворога, розширення арсеналу, додаткового утворення угрупувань,
– підкреслила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.
Зараз відбувається заміна тих російських військових, які були ліквідовані. Наприклад, за словами Гуменюк, минулої бойової доби було знищено понад 50 окупантів, з них близько 40 – безпосередньо в районі Кринок.
Очевидно, що росіянам потрібно поновлювати резерв, і роблять вони це завдяки тиловим підрозділам, підтягуючи їх на лінію боєзіткнення,
– зазначила вона.
У лютому українські сили завдали удару з HIMARS по російському полігоні у районі села Подо-Калинівка в Херсонській області. Там було виявлено групи штурмовиків, які готувалися до майбутніх дій. Зокрема, на такі полігони підтягуються особовий склад, який проходить тренування, а потім поповнює передові підрозділи окупантів.Зверніть увагу! 21 лютого Сили оборони вдарили з системи HIMARS по полігону росіян, розташованому поряд з селом Подо-Калинівка. Це сталося, коли керівництво угруповання "Дніпро" перевіряло вогневу підготовку підрозділів, які мали б штурмувати Кринки. Під ураженням опинився, імовірно, командирський склад та приблизно 60 окупантів.
"Зараз бачимо продовження процесу, але утворення нових угрупувань чи збільшення контингенту – не фіксуємо", – відзначила Наталія Гуменюк..
Ситуація на фронті: важливе
- За останню добу відбулося 73 бойових зіткнення українських сил з противником. Зокрема, на Авдіївському напрямку було відбито 16 атак ворога поблизу населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.
- На Бахмутському напрямку росіяни намагалися просунутися в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Однак українські захисники стримали штурми загарбників, відбивши 6 атак.
- На лівобережжі Херсонщини ворог намагається продовжувати штурми плацдарму, який утримують українські захисники. Проте росіянам дедалі складніше збирати штурмові підрозділи, адже серед окупантів небагато тих, хто бажає йти на загибель. Через це у ворога зараз немає готового підрозділу для штурму.