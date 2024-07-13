Працювали просто по місту, – Соболевський розповів про застосування КАБів по Херсонщині

Останніми місяцями Росія почала активно застосовувати керовані авіабомби, аби вбивати українців та нищити інфраструктуру. Не можна сказати, що кількість запусків КАБів станом на сьогодні зменшилася чи збільшилася.

Водночас є періоди, коли ворог їх практично не застосовує, але масованість згодом повертається. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів 24 Каналу, які райони найбільше потерпають.

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Як окупанти застосовують КАБи по Херсонщині

Заступник голови Херсонської облради зазначив, що бували випадки застосування ворогом КАБів по Херсонському та Дніпровському районах. Керовані авіаційні бомби – вкрай небезпечна зброя. Правило двох стін фактично не працює. Якщо є пряме влучання у приватний будинок, то від нього мало що залишиться. Якщо удар по багатоповерхівці, то так само багато руйнувань.

Проте найбільше від КАБів потерпає Бериславський район та Берислав. Практично кожного дня росіяни працювали керованими авіабомбами по місту. Дуже багато руйнувань від цього типу озброєння,

– наголосив Соболевський.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомляв, що Росія щомісяця застосовує проти України понад три тисячі керованих авіабомб. Лише за останній тиждень червня – понад 800 КАБів.