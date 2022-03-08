У Херсонській і Миколаївській областях працюють 10 ворожих груп психологічної боротьби

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей, використовують підрозділи психологічної боротьби. Це роблять для впливу на місцеве населення.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України й прозвітували про останню добу на фронті.

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За інформацією Генштабу, у період з 24 лютого ворог створив до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями, щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням.

Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території півострова Крим наступом Збройних сил України,

– повідомили у відомстві.

Крім того, як зазначили у Генштабі, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема – для виявлення спротиву.

Зауважимо, що у Херсоні диверсанти намагаються переконати людей "здати місто". Натомість українці їх відправлять туди, куди й російський корабель.

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