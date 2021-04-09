Суд арештував яхту, яка належить Медведчуку

Херсонський міський суд наклав арешт на яхту Віктора Медведчука – українського депутата та кума Володимира Путіна. Причина – порушення умов в'їзду та виїзду з окупованого Криму.

Мовиться про приватне судно "ROMANCE 1", порт приписки – Херсон. Відповідне клопотання суд отримав від прокуратури Криму.

Раніше В охоронну фірму "Шторм", пов'язану з Медведчуком, навідалися правоохоронці

За її даними, судно після окупації півострова у жовтні 2014 році здійснило незаконний захід до закритих портів "Ялта" та "Сімферополь".

При цьому, відзначили у прокуратурі, його екіпаж знав, що Україна офіційно припинила функціонування усіх портів на окупованому півострові.

Захід суден до закритих морських портів на території окупованого Криму кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України,

– наголосили у повідомленні.

"А також порушують норми національного законодавства. Це тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден", – додали у прокуратурі.

Власник яхти – Віктор Медведчук

Станом на 9 квітня, за даними прокуратури Криму, у рамках вказаного кримінального провадження накладено арешт на 51 судно-порушник.

​​У СБУ підтвердили, що суд арештував саме яхту, яка згідно з документами належить Віктору Медведчуку. Там повідомили, що наразі триває досудове розслідування за статтями: