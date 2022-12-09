Крінж дня: російські школярі передали привіт херсонському єноту, якого вкрали окупанти
Росіяни вже зовсім збожеволіли. У Кемерово школярі передали привіт херсонському єноту, якого вкрали окупанти.
Діти позували на фоні ялинки з подарунками та зброєю в руках. Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 канал.
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Російські школярі передали привіт херсонському єноту
На опублікованих кадрах можна побачити, як школярі разом із "шефами з кемерівського ОМОН "Оберіг" передали привіт "єноту та його бойовим товаришам".
Дітей загримували під єнота та одягнули у військову форму.
Ми, гвардійці школи №74 міста Кемерово та співробітники Росгвардії Кузбасу, передаємо бойове новорічне привітання з побажаннями здоров’я, щастя, а головне перемоги єноту "Херсону" та його бойовим товаришам,
– сказали діти.
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Як окупанти вкрали єнота
Засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук повідомив, що окупанти забрали у тимчасово окупований Крим більшу частину колекції херсонського зоопарку.
Ще 5 листопада директор кримського парку левів "Тайган" Олег Зубков заявляв, що тварин нібито вирішили "евакуювати" з Херсона у Крим згідно із розпорядженням так званого "голови" окупаційної адміністрації області Володимира Сальдо.
Він приїхав на Херсонщину особисто. Йому навіть вистачило наглості оприлюднити відео, як він забирає цих єнотів. Тваринки пручались і не хотіли, щоб їх чіпали, проте це його не зупинило.