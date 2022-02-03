Херсонську інфекційну лікарню знову охоронятимуть нацгвардійці

Херсонську обласну інфекційну лікарню взяли під охорону солдати Нацгвардії. Все через погіршення епідемічної ситуації у регіоні.

Рішення про охорону схвалили після засідання місцевої комісії ТЕБ і НС. Графік чергувань і правила пропуску не змінюються.

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Чому залучили Нацгвардію

Однак військові нестимуть службу в 3 зміни, тому вхід і в'їзд до лікарні цілодобово обмежать тимчасовим контрольно-пропускним пунктом.

Повторно залучити нацгвардійців вирішили через різке зростання кількості хворих на COVID-19 в Херсонській області.

Зауважимо, у листопаді 2021 року військових також залучали охороняти лікарню.

Херсонську лікарню охоронятимуть нацгвардійці / Фото Нацгвардії:

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 2 лютого в Україні виявили 39 620 нових випадків зараження коронавірусом. Таких високих показників в Україні від початку пандемії ще не було.

До лікарень госпіталізували 4 136 людей. Померли, на жаль, 210 хворих, але одужали 9 390 пацієнтів.

До слова, у Херсонській області захворіли 968 людей.

Однак й нарощують темпи вакцинації. Від початку кампанії провели усього понад 30,5 мільйонів щеплень.

Наразі у червоній зоні карантину перебувають Рівненська та Івано-Франківська області. Однак у МОЗ попередили, що невдовзі можуть "почервоніти" ще 6 регіонів.

Текст поста військової частини 3056 Нацгвардії:

Херсонська обласна інфекційна лікарня знову під охороною нацгвардійців

Відсьогодні, патрульні гвардійці військової частини 3056 виконують завдання з ізоляційно-обмежувальних заходів на території Херсонської обласної інфекційної лікарні ім. І. Г. Горбачевського. Як і у попередні рази, такому рішенню сприяло засідання місцевої комісії ТЕБ та НС.

Як зазначив очільник зазначеної комісії, повторне залучення військовослужбовців Національної гвардії до карантинних заходів обумовлене різким зростанням кількості хворих на COVID-19 в області.

Графік чергувань та правила пропуску не змінюються. Гвардійці нестимуть службу у три зміни, тому вхід та в'їзд до лікарні цілодобово буде обмежено тимчасовим контрольно-пропускним пунктом. Просимо ставитись до вимушених заходів з розумінням та дотримуватися масочного режиму.