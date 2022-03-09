Херсонці плювали на окупантів і вшанували пам'ять Кобзаря
Джерело:Херсонська міська рада
Херсонці попри окупантів у місті вшанували пам'ять Тараса Шевченка 9 березня. Вони поклали квіти до пам'ятника Кобзарю.
Учасники дійства заспівали гімн України. Містяни ще раз довели, що Херсон – це Україна.
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Люди прийшли із прапорами, українською символікою та квітами, які поклали до пам'ятника. Учасниками акції стали місцеві депутати, діячі культури та громадські активісти.
Саме сьогодні, 9 березня, в Україні відзначають День народження Тараса Шевченка. Вільна від окупантських рук Україна – давня мрія українського пророка.
У Херсоні люди виконали гімн біля пам'ятника Шевченка 9 березня: дивіться відео
Люди вийшли у Херсоні вшанувати пам'ять Шевченка / Фото міськради
Херсонці виконали гімн / Фото міськради
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