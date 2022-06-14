Херсонці вас чують, президенте, – пенсіонер на мотовізку гучно вмикає українські пісні

Херсон щодня доводить свою незламність. Попри те, що місто тимчасово окуповане, росіянам не вдається зламати українського духу херсонців ні силою, ні підкупами. Символом стійкості став пенсіонер Григорій, який не боячись окупантів гучно включає українську музику.

Незламні херсонці не бояться показувати свою проукраїнську позицію

Відповідні відео з пенсіонером Гіршою опублікував місцевий телеграм-канал. Херсонці наголосили, що їх місто незламне, і самі херсонці незламні.

Увага Прийдемо в Херсон, Маріуполь, Крим – ЗСУ звільнять всі окуповані території, – Зеленський

Ми щодня прокидаємося з Україною у серцi та засинаємо під патріотичні пісні. Ми щодня чекаємо звісток з фронту та посміхаємося кожному вибуху з думками, що ЗСУ близько. Прикладом нашої непокори є дядько Грiша, ми хочемо, щоб хлопці з ЗСУ та наш президент знали, ми дуже чекаємо на вас,

– написали херсонці.

На відео херсонський пенсіонер Григорій Янченко гучно включає українські пісні і не боїться реакції окупантів.

Дядя Гріша – відомий волонтер

До слова, дядю Грішу, який на мотовізку їздить по окупованому Херсону з гучною українською музикою, знають не лише у Херсоні і не лише через таку сміливість.

Григорій Янченко відомий волонтер та почесний громадянин Херсона, лицар ордену "Народний Герой України", який ще у перший рік війни, у 2014 році, зібрав один мільйон гривень на допомогу українським захисникам, а за 7 років війни пенсіонеру вдалось зібрати 4 мільйони гривень на потреби української армії.

Зеленський звернувся до херсонців

На 110 день війни президент наголосив, що впевнений, що українських прапорів в окупованих містах є вдосталь, проте вони наразі лежать в помешканнях мирних жителів. Ці прапори вже бачили: коли люди протестували проти російських окупантів. І ще побачать – коли у Херсоні зустрічатимуть ЗСУ.

Зеленський також нагадав про провал окупантів, які намагалися відсвяткувати так званий "день Росії" в Херсоні – його жителі просто проігнорували. На його думку, це доводить ще раз: Херсон – це Україна. Місцеві жителі святкують лише українські свята.

Водночас Володимир Зеленський попросив в усіх, у кого є така можливість, спілкуватися з людьми на окупованому Півдні, на Донбасі, на Харківщині. Аби ті говорили їм про Україну. Говорили правду. Говорили про те, що звільнення буде!

Тож херсонці і відповіли президенту, що вони його почули і чекають на звільнення міста.

Актуально про ситуацію в місті

В Херсоні діють місцеві партизани. Вони регулярно нагадують, що Херсон – це Україна: в місті розміщують синьо-жовті прапори, різноманітні плакати та іншу символіку. А сьогодні, у "день Росії" вони увімкнули на колонці на одній з головних вулиць міста Державний Гімн України.

Як мешканці Херсона "привітали" окупантів на "день Росії": дивіться відео