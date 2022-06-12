Херсонцям пропонують кругленькі суми за ліквідацію чи поранення зрадників: перелік

12:00

Учасники Рух Опору на Херсонщині розклеїли повсюди листівки та пропонують місцевим кругленькі суми за шкоду окупантам та колаборантам. Гроші можна отримати як за знищення зрадника, так і за повідомлення про його місцерозташування.