Безпілотник "Хезболли" влучив у військову базу в Ізраїлі, є загиблі солдати, – ЦАХАЛ

Терористичне угрупування "Хезболла" 13 жовтня атакувало військову базу, що прилягає до місто Біньямін на півночі Ізраїлю. Внаслідок удару загинули четверо солдатів ЦАХАЛ.

Про атаку повідомили Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Для удару були використані дрони-камікадзе "Mirsad", відомі в Ірані як "Ababil-T", саме ця модель є основним безпілотником "Хезболли".

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"Хезболла" атакувала Ізраїль дронами

За попередніми результатами розслідування, бойовики "Хезболли" запустили два безпілотники, які увійшли в повітряний простір Ізраїлю з моря.

Один БпЛА вдалося збити біля узбережжя на північ від Хайфи. Другий дрон переслідували літаки та гелікоптери ЦАХАЛ, однак він зник з радарів.

Під час інциденту загинули четверо солдатів ЦАХАЛ, ще семеро отримали важкі поранення. Їхні сім'ї були повідомлені, і їхні імена будуть оприлюднені пізніше,

– йдеться в заяві Сил оборони Ізраїлю.

Зазначається, що за фактом події проводиться перевірка. Військові також закликали утримуватися від розповсюдження чуток й імен постраждалих та з повагою ставитися до родин.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли про 67 постраждалих внаслідок удару.

До слова, раніше стало відомо, що танки ЦАХАЛ увірвалися на територію бази миротворців ООН у Лівані. В Ізраїлі заявляють, що "Хезболла" використовує близькість миротворців для захисту.