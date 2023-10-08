Хезболла фактично вступила в конфлікт: ісламісти взяли відповідальність за атаку півночі Ізраїлю

Рух Хезболла з території Лівану обстріляв ізраїльські позиції та взяв за це відповідальність. Мовиться про спірні райони так званих ферм Шебаа.

Інформацію про обстріл вранці 8 жовтня повідомила армія оборони Ізраїлю. Згодом терористи взяли відповідальність за атаку зі сторони Лівану, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку Хезболли по півночі Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю заявила о 7:25 8 жовтня, що їхня артилерія атакувала артилерійським вогнем та безпілотником район у Лівані, звідки декілька хвилин перед тим велася стрілянина по території Ізраїлю. Мовиться про атаку на "інфраструктуру Хезболли" в цьому районі.

Після цього ліванська бойова група Хезболла, яку підтримує Іран, взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл ізраїльських позицій у спірному районі ферм Шебаа.

Ця атака є помітним відходом від випадкових сутичок вздовж кордону, які досі характеризували конфлікт між Ізраїлем та Хезболлою,

– заявили журналісти BNN Breaking.

Видання The Times of Israel написало, що ліванське терористичне угруповання Хезболла заявило, що:

вони випустили "десятки ракет і снарядів" по трьох ізраїльських позиціях у спірному районі гори Дов на кордоні з Ліваном;

таким вчинком вони проявили "солідарність" з нападом ХАМАС на Ізраїль.

Своєю чергою ізраїльські військові не повідомляли ані про поранених, ані про загиблих внаслідок атаки Хезболли.

Які наслідки втручання у конфлікт Хезболли

Ізраїльська влада закликала мешканців півночі Ізраїлю триматися ближче до бомбосховищ та реагувати на сигнали тривоги в разі їх ввімкнення.

Журналісти також пишуть, що не можна виключати, що на півночі Ізраїлю, може відкритись другий фронт конфлікту.

ЦАХАЛ вживає заходів для підготовки до такого роду можливостей і продовжить діяти в усіх регіонах і в будь-який час, щоб забезпечити безпеку ізраїльських цивільних,

– запевнили в армії оборони Ізраїлю.

Чи може відкритись другий фронт в Ізраїлі

Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін ще напередодні, 7 жовтня, припустив, що напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль може бути лише маневром, що відвертає увагу.

"Є висока ймовірність, що вторгнення з Сектора Газа – лише маневр, щоб відвертати увагу, і куди більш потужне вторгнення піде з півночі, силами Хезболли", – пояснив Левін.

Ба більше, так звані "єгипетські перемовники" заявили, що Хезболла нібито готова розпочати вторгнення до Ізраїлю. Це станеться за умови, якщо Єрусалим почне наземну операцію у Секторі Гази.