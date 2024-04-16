"Хіба в людей різна гідність": Зеленський звернувся до українців

Звернення торкнулося багатьох тем, зокрема ситуації на фронті, втрат і здобутків України. Також президент скличе Раду Україна – НАТО, щоб закрити небо. Деталі розкаже 24 Канал.

Зеленський згадав загиблого Павла Петриченка – автора петиції про обмеження роботи онлайн-казино. А також вкотре відреагував на те, що світ допоміг Ізраїлю відбивати масштабну ракетно-дронову атаку.

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Україна скличе Раду НАТО

Як підкреслив Зеленський, Україна прагне досягти справжньої рівності в захисті від терору. Для цього невпинно працює.

Важливо, щоб для різних країн діяли однакові, справді рівні правила. Бо ж удари ракет і дронів однакові.

За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти – тут, у Європі, і на Близькому Сході, – різні рівні загроз, різний повітряний простір. Хоча однакові "Шахеди" та балістика… Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні,

– зазначив він.

Світ має однаково цінувати всі життя та захищати країни на одному рівні від терору. Тому Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет.

Доповідь про ситуацію на фронті

Сирський та Умєров розповіли про те, що відбувається на фронті і до яких дій удаються наші захисники.

Завдання очевидне – максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта,

– сказав Зеленський.

Також доповіли керівники спеціальних служб, зокрема Василь Малюк. Доповіді були присвячені убезпеченню від внутрішніх загроз і діям наших спецслужбовців.

Українські спецслужби ефективні

Зеленський звернув увагу на дієвість наших спеціальних служб і відзначив кількох із них.

За його словами, співробітники Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України ефективно знищують російські ЗРК, а працівники 13-го управління військової контррозвідки СБУ "роблять усе, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну".

Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що б'є по Україні,

– запевнив Зеленський і подякував кожному воїну.

Ситуація з онлайн-казино

Держава готує на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. На підготовчій нараді були секретар РНБО, СБУ, Мінцифри, Офіс.

"Всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані", – наголосив президент.

"Україна – це люди": Зеленський про Павла Петриченка

Зеленський згадав про автора петиції Павла Петриченка. Молодший сержант, воїн 59 окремої мотопіхотної бригади загинув 15 квітня.

Президент сказав, що життя всієї України складається із життів і здобутків синів і дочок держави – тих, хто не уявляє Україну без своїх дій на її захист.

"Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, справді не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта й захистила свій народ і свою землю, свою незалежність. Я упевнений: так і буде", – висловився він.

У червні пройде перший Глобальний саміт миру

Лідер України подякував усім, хто вислов готовність узяти участь у саміті у Швейцарії. Окрему подяку отримав Олаф Шольц "за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію – за сигнали, які ми почули з Пекіна".

Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб Статут ООН, його цілі та принципи справді запрацювали,

– підсумував своє звернення Зеленський у 783 день війни.