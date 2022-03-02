Хіба ви не бачите, що відбувається: Зеленський звернувся до євреїв через обстріл Бабиного яру

Володимир Зеленський звернувся до усіх євреїв світу та закликав кричати, а не мовчати.

Про це Зеленський говорив у своєму ранкову зверненні 2 березня, повідомляє 24 канал. Він підкреслив, що Бабин Яр – це місце молитви та пам'яті про 100 тисяч людей, яких вбили нацисти.

Увага Ви вбиваєте вдруге жертв Голокосту, – Зеленський про обстріли Бабиного Яру

Звертаюсь зараз до всіх євреїв світу – хіба ви не бачите, що відбувається? Тому дуже важливо, щоб саме зараз мільйони євреїв по всьому світу не мовчали,

– наголосив Володимир Зеленський.

У мовчанні народжується цинізм

Наголосив, що у мовчанні народжується нацизм. Тому кричить про вбивства мирних людей. Кричить про вбивства українців.

Ранкове звернення Зеленського від 2 березня: дивіться відео

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