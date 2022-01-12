Хибні повідомлення: Німеччина спростила в'їзд не для всіх туристів з України

Посольство України, та МЗС повідомляли напередодні, що Німеччина відкрила кордони для всіх туристів з України. Причиною нібито було зниження епідемічних показників, але твердження виявились хибними.

Згідно із повідомленням німецького МВС, в'їжджати у країну дозволено тим українцям, які мають чинний сертифікат про вакцинацію. Така ж умова в'їзду діє на несуттєві поїздки до країни, наприклад, з метою туризму.

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Чи вимагають бустерну дозу вакцинації

Поки такої умови для поїздки немає. Також українці без довідки про вакцинацію можуть в'їхати до Німеччини із негативним тестом, але за певних умов. У такому випадку людина має бути громадянином, резидентом Євросоюзу чи їхнім близьким родичем.

Водночас є винятки, наприклад, подорож, яка необхідна для німецького уряду, або термінова поїздка з гуманітарною метою. Туристам з України, що не мають вакцинації, в’їзд до Німеччини заборонений.

Коронавірус і карантин у Німеччині

Щоб подолати чергову хвилю епідемії, в грудні 2021 року у Німеччині вирішили запровадити нові обмеження, які стосуються невакцинованих і тих, хто не перехворів на COVID-19. Вхід до магазинів, кафе та кінотеатрів дозволили лише щепленим і перехворілим на COVID-19.

Ще більш жорсткі карантинні обмеження 27 грудня почали діяти у кількох федеральних землях Німеччини. Водночас до посилення карантину інші землі мають приєднатися 28 грудня.

Україну Німеччина внесла до списку країн "високого ризику" через COVID-19 ще у жовтні. Водночас повідомляли, що з 9 січня 2022 року наша держава не входитиме до списку країн підвищеного ризику зараження коронавірусом для Німеччини.

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