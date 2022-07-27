Як HIMARS та інша точна зброя змінюють перебіг війни: відео майстерності ЗСУ

Допомога партнерів стане одним з визначальних факторів у майбутній перемозі України над росіянами. Ворог вже відчув на собі потужність західного озброєння.

Наші героїчні воїни вже опанували сучасну зброю партнерів та завдають нею просто неймовірних ударів по об'єктах ворога та скупченню його живої сили. HIMARS та інші західні "новинки" на озброєнні ЗСУ вже стали страшним сном російських окупантів.

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Як наші герої володіють зброєю партнерів

Президент Володимир Зеленський показав, як потужна та високоточна зброя наших партнерів змінює ситуацію на полі бою. Вогнева перевага наразі залишається за ворогом, але завдяки просто неймовірній майстерності воїни ЗСУ б'ють вправніше й точніше.

Наші артилеристи стали героями нового відео United 24, і про їхню вправність незабаром дізнаються не лише окупанти, а й увесь світ.

Робота наших артилеристів на зброї західних партнерів: відео

Війна росії з Україною: останні новини

У Маріуполі люди знову почали робити запаси. Вони сподіваються, що будуть святкувати Новий рік під українським прапором.

Партизани зуміли завдати чергового удару колаборантам у Херсоні. Те, що зрадники отримали квитки на концерт Кобзона, вже підтвердили розвідники.

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