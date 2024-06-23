"Маестро" та компанія: HIMARS міг ліквідувати два десятки російських спецназівців з Вологди

Російські пабліки дружньо оплакують загибель командира спецпризначенців із позивним "Маестро". Окупанти фактично надали підтвердження успішної роботи HIMARS.

Телеграм-канали громадян країни – агресорки 22 червня повідомили про смерть декого на ім'я Валентин Проценко. Згаданий чоловік виявився командиром російського спецназу, окупантом із позивним "Маестро".

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"Бувай, Маестро"

Про те, що "Маестро" "демобілізували" українські військові розповів його товариш. Крім сльозоточивих пасажів, його повідомлення містить також і цікаві факти. Друг загиблого командира "спецназівців" зазначає, що разом із ним загинули також ще його 18 бійців.

Плач за ліквідованих окупантом / Фото соцмережі

Паблік під назвою "Соціальна перспектива Вологда" теж, окрім плачів, надає деякі подробиці. Так, відомо, що окупант Проценко служив у 16-тій окремій гвардійській бригаді спеціального призначення. Також зазначаються обставини смерті загарбника. Він відправився на "концерт Кобзона" після прильоту з HIMARS. З ним квитки на захід придбали і його товариші.

Деталі загибелі десятків окупантів з Вологди / Фото соцмережі

"Валентин став жертвою уламків, а десятьох його друзів, які були поряд, засипало, вони задихнулися" , – розповіли у мережі.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони ліквідували понад 534 тисячі окупантів. Лише за останню добу до лав "передчасно демобілізованих" додалося 1270 загарбників.