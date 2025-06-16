На нас чекають великі сюрпризи, – Андрющенко про удар HIMARS по окупантах біля Макіївки

ЗСУ вдалося завдати високоточного удару HIMARS і знищити цілу колону з особовим складом російських загарбників біля Макіївки. Це означає, що Україна може проводити розвідку. Попри те, що ворог постійно вихваляє свої системи РЕБ.

Також удар показує, що Україна модернізувала системи HIMARS, тому у росіян немає протидії. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зауважив 24 Каналу, що варто очікувати великих сюрпризів.

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"Така колона буде не одна"

Петро Андрющенко підкреслив, що останній тиждень окупанти бідкаються щодо Донецька та Горлівки, бо нібито ЗСУ мають якісь інші HIMARS. Річ у тім, що росіяни давно навчилися протидіяти HIMARS. Вони активно застосовували системи РЕБ, які збивали наведення, тому знижувалася влучність українських артилерійських систем. Це була досить серйозна проблема.

Такий удар показує, що ми дійсно модернізували наші системи HIMARS, що у росіян немає протидії. Це означає, що біля лінії фронту на нас чекають великі сюрпризи. Така колона буде не одна,

– сказав він.

Відомо, що колона їхала з Макіївки в Донецьк, рухалась на північ області, у напрямку Часового Яру. Зупинилась на заправку на перепочинок. Її розбили досить сильно.

Останні місяці росіяни досить спокійно почувалися у ділянці тилу від Макіївки до Донецька, частини Горлівки. Туди час від часу щось долітало. Проте дорога між Донецьком та Макіївкою вважалась абсолютно безпечною, тому що українським безпілотникам туди було складно залітати.

З одного боку, бойові безпілотники туди не сильно долітали. А те, що буває з артилерією, вони впорались. Тепер виявляється, що ні. Їм треба, окрім всього, перебудовувати логістику, розуміючи, що ті логістичні шляхи, якими рухалася принаймні ця колона, не є безпечними. Вони перебувають і під вогневим контролем, і під увагою ЗСУ,

– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Це означає, що треба будувати якийсь інший шлях або перебудовувати часи переміщень або маршрут. Кожна така складність сповільнює, ускладнює наступальні дії ворога.

Чим довше немає таких влучних ударів, зокрема, на окупованих територіях, тим більше загарбники розслабляються. Це психологічний фактор. Тому зараз окупанти – це легка ціль. Потрібно, щоб Сили оборони цим скористалися.