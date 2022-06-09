"Хіматака" на Сумщині та найманці-екстремісти: в РНБО розвінчали нові фейки Росії

Росія продовжує ввести війну й на інформаційному фронті. Агресор не покидає спроб за допомогою фейків "перетягнути" на свій бік.

В РНБО розвінчали нові фейки Росії

Свіжу добірку російських фейків про Україну оприлюднив та розвінчав Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. Це дані станом на ранок 9 червня.

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"Хіматака" на Сумщині – маніпуляція

Росія поширює фейки, нібито Україна готує провокації з застосуванням хімічної зброї.

Зокрема, в міноборони Росії заявили, що "СБУ готує провокацію із застосуванням небезпечних хімічних речовин у прикордонних з Росією районах Сумської області. Так, після постановочного вогневого впливу, нібито здійсненого російськими зс, в районі провокації співробітники спецслужб планують розпилити сильнодіючі отруйні речовини".

"Європа проти України" – маніпуляція

Ще одна маніпуляція полягає в тому, що Європа нібито проти України, попри те, що Європарламент "за" Україну.

Російські ЗМІ вперто тиражують наратив "Європа проти України, оскільки майже всі великі країни-члени Євросоюзу не підтримують вступ України до ЄС". Таке твердження Росія висловила на тлі того, що Європарламент проголосував за рекомендацію Європейській раді надати Україні статус кандидата.

"Вербування найманців-екстремістів" – дезінформація

Чергова дезінформація пов'язана із питанням "вербування іноземних найманців в Україну".

Речниця міністерства закордонних справ Росії Захарова прокоментувала, що у такий спосіб "Захід намагається вирішити двоєдине завдання: допомогти режиму Зеленського та позбутися власних екстремістів".

В ефірі росрадіо пролунали гімн України та "Червона калина"

Хакери, ймовірно, з об'єднання Anonymous, вирішили показати росіянам, які слухають лише "повне дно" якісну музику. Представники радіо "Коммерсантъ FM" поскаржились російським медіа на злам. Стверджували, що через це замість мовлення звучали українські пісні, як-от "Червона калина" та гімн .

Після якісної української музики по колу вмикали антивоєнні пісні, наприклад, "Нам не нужна война".

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