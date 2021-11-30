Хімічна аварія на Вінниччині: чи вдалося рятувальникам ліквідувати випари аміаку

30 листопада 2021 , 09:26

Джерело:

ДСНС

На Вінниччині рятувальники повністю ліквідували випари аміаку, які спричинила аварія на підприємстві. Перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних речовин не виявили

У місті Немирів, що у Вінницькій області, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили роботи щодо ліквідації наслідків випаровування аміаку.

Читайте також Хімічна аварія на Вінниччині: рятувальники показали відео ліквідації

Наслідки хімічної аварії у Немирові ліквідували

Рятувальники розповіли, що відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту провели заміри повітря.

Перевищення гранично допустимих концентрацій хімічно-небезпечних речовин не виявлено,
– зазначили в ДСНС.

Це означає, що загрози населенню поблизу місця хімічної аварії немає.

Підрозділи надзвичайники розпиленими струменями води проводили осадження хмари випаровування аміаку. 30 листопада, о 01:20 роботи по перекачці вдалося завершити, а випаровування аміаку – припинити.

Жертв та постраждалих немає.

Витік аміаку на Вінниччині: що відомо

Як рятувальники ліквідовували наслідки аварії: дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська