Спроба зірвати контрнаступ, – Піонтковський про провокацію із хімічною зброєю на ЗАЕС

Російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю у Запорізькій області. У планах у них спровокувати аварію на окупованій ЗАЕС.

Такі дії окупантів свідчать про їхнє боягузтво. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.

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Ядерний шантаж не допоміг

Андрій Піонтковський пояснив, що росіяни вдаються до крайностей.

Це в стилі Росії, російського керівництва,

– наголосив він.

Наразі Росія не має жодної виграшної карти, оскільки навіть ядерний шантаж не спрацював. Стареча балаканина самопроголошеного очільника Білорусі Алєксандра Лукашенка та російського диктатора Владіміра Путіна виявилася нікому не цікавою.

До того ж Захід пояснив їм двом, що жартувати про ядерне озброєння все ж не слід, а також дав зрозуміти, якими можуть бути наслідки.

"Як мінімум Путіна просто вб'ють. Він про це знає", – переконаний Піонтковський.

На його думку, саме через це окупанти шукають інші шляхи впливу.

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Останні потуги росіян не допустити контрнаступ

Окупанти бояться українських контрнаступальних дій та їх неминучих наслідків. Через це роблять потуги вигадувати нові провокації, серед яких і використання хімічної зброї.

Спроба використати хімічну зброю проти власних солдатів і населення, можливо, це відчайдушна остання спроба зірвати цей наступ?,

– припустив він.

Утім, найближчими днями ситуація, з огляду на відео генерала Залужного, яке може свідчити про початок контрнаступу, буде динамічною, тож росіянам точно не врятуватися.

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